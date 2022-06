Telegram Premium è la versione a pagamento dell’app di messaggistica di Pavel Durov, cofondatore e amministratore delegato della piattaforma Telegram.

L’annuncio del lancio risale al 20 giugno 2022, come anticipato dallo stesso Durov su Twitter alcuni giorni prima. Scopriamo insieme come attivare la versione Premium.

Telegram Premium: ecco come attivarla

Chi sceglierà di abbonarsi alla versione Premium, automaticamente contribuirà ai continui sviluppi che sono alla base del successo di Telegram, la principale concorrente di WhatsApp nel mercato delle app di messaggistica istantanea. Per gli utenti non cambierà nulla, visto che continueranno ad avere accesso a tutte le funzionalità che già utilizzavano.

L’attivazione di Telegram Premium avviene tramite il menu Impostazioni dell’app, in cui ora compare la voce dedicata al servizio a pagamento. Una volta lette le funzionalità aggiuntive, è sufficiente pigiare sul pulsante Abbonati per confermare il passaggio alla versione Premium.

Prima di tutto bisogna aprire l’applicazione Telegram, cliccare sull’icona del menu in alto a sinistra e premere su Impostazioni. Arrivati a questo punto basta scorrere n basso e seleziona la voce Telegram Premium e cliccare sul pulsante Abbonati per 5.99 euro al mese. La sottoscrizione a Telegram Premium può essere annullata in qualsiasi momento tramite la sezione Abbonamenti di Google Play.