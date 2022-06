MediaWorld si avvicina pericolosamente alle richieste degli utenti, con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, all’interno dell’ultimo volantino, infatti, tutti si ritrovano a poter approfittare di una selezione di sconti molto speciali, con annessi prezzi bassi su cui poter fare affidamento.

Gli acquisti, a differenza di quanto accade da Esselunga, possono essere completati sia in negozio che online, senza differenze nella spesa finale da sostenere. Gli utenti che sceglieranno di affidarsi al sito ufficiale, potrebbero essere costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio; in parallelo, al superamento dei 199 euro di spesa, sarà inoltre possibile richiedere la rateizzazione senza interessi.

MediaWorld: offerte e sconti assurdi per tutti

Tutti gli sconti del volantino MediaWorld possono davvero far sognare i consumatori in Italia, sono difatti disponibili prezzi molto più bassi del normale, con accessibilità garantita anche ai top di gamma del periodo. Il migliore dell’intera soluzione è senza dubbio l’ottimo Apple iPhone 13, disponibile all’acquisto con un esborso del valore complessivo di 929 euro, per l’acquisto della variante che prevede 128GB di memoria interna.

Volendo spendere una cifra immediatamente inferiore ai 600 euro, sarà possibile pensare di appoggiarsi direttamente a Galaxy S21 FE, in vendita a soli 599 euro, oppure anche un buonissimo, sebbene leggermente datato, Apple iPhone 11, il cui prezzo finale di vendita non supera i 529 euro. Tutte le migliori offerte del volantino MediaWorld le potete comunque trovare sul sito ufficiale, dove scoprirete i vari prezzi bassi su cui fare affidamento.