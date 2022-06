Da Milano a Torino, l’estate in città non parte bene. Colpa dei blackout in serie che stanno colpendo alcuni dei principali centri italiani, a causa del caldo anomalo registrato in questi giorni

I dati lo dimostrano. Venerdì 17 giugno Milano ha assorbito 25 gigawattora: il 10% in più rispetto al giorno prima, il 25% in più rispetto a una settimana prima e il 35% in più rispetto a un mese fa. Si spiegano così perciò i blackout a catena che hanno colpito la città e in particolare viale Certosa, Brera, Affori e la Bovisa

Una situazione che ha provocato un certo disagio anche presso i monumenti della città: giovedì 16 il Duomo ha sospeso la salita sulle terrazze dopo il blocco di 45 minuti dell’ascensore, ripristinato solo grazie all’intervento dei tecnici Unareti

A spingere sono soprattutto i condizionatori. Come testimonia Eurostat, mentre l’energia consumata per scaldare le case nel continente è diminuita dell’11% in 40 anni, quella usata per raffreddarla è cresciuta del 300%. In Italia poi l’uso dei condizionatori è addirittura triplo rispetto al resto d’Europa

Ad aggravare la situazione ci si è messa poi anche la siccità. Il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, intervenendo al Blue Forum Italia Network, ha difatti dichiarato lo stato di crisi a causa della perdurante assenza di piogge. La secca del Po impedisce alle centrali termoelettriche di prelevare l’acqua per il raffreddamento: quella di Sermide, tra Mantova e Ferrara, è completamente ferma mentre Ostiglia, poco più a monte, funziona solo in parte