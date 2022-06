Il negozio di Epic Games ora include una funzionalità tanto attesa: le valutazioni degli utenti. Solo le persone che hanno giocato a un gioco per almeno due ore potranno segnarlo su una scala a cinque stelle, secondo il business. Allo stesso modo, non tutti saranno in grado di valutare un gioco. Dopo aver completato una sessione di gioco, Epic offrirà ai giocatori la possibilità di segnare una partita a caso. Questa strategia, secondo il business, eviterà il review bombing e assicurerà che le valutazioni provengano da coloro che stanno realmente giocando.

In base ai punteggi dei giocatori, verrà determinata una valutazione complessiva che verrà mostrata sulla pagina dell’Epic Games Store di un titolo. Naturalmente, l’obiettivo è aiutare gli utenti a determinare se vale la pena giocare a un gioco. Le pagine del negozio includevano già le recensioni dei critici per aiutare i clienti a decidere se acquistare o scaricare qualcosa.

Epic Games Store si prepara all’aggiornamento

Epic afferma che non richiederebbe valutazioni su ogni gioco o app e che il metodo di randomizzazione li aiuterà a evitare di infastidire i giocatori. È un po’ irritante, ad esempio, che Microsoft richieda commenti dopo ogni sessione di Xbox Cloud Gaming. Inoltre, Epic potrebbe chiederti di partecipare a un sondaggio dopo una sessione di gioco. Ci sono altre domande, come ad esempio se una partita è meglio giocata in gruppo o quanto sia difficile la battaglia.

Epic creerà tag per le pagine del negozio in base ai risultati del sondaggio. I tag verranno eventualmente utilizzati nelle pagine delle categorie e per creare categorie basate su tag per la home page. L’obiettivo è aumentare la rilevabilità e aiutare i consumatori a capire cosa aspettarsi da un gioco.

Epic offre anche una suite di strumenti cross-play per gli sviluppatori. Epic Online Services ora fornisce una sovrapposizione che può unire gli elenchi di amici di Steam ed Epic Games e aiutare i giocatori a trovare i propri amici, inviare richieste di amicizia e partecipare a sessioni multiplayer tramite inviti di gioco multipiattaforma.

Oltre a Steam, Epic ha piani più grandi per il supporto cross-play. Attualmente sta lavorando per aggiungere la compatibilità per più launcher PC, oltre a macOS e Linux. L’SDK includerà infine strumenti di cross-play per console e dispositivi mobile.