Sappiamo già che WhatsApp sta cercando di portare molte nuove funzionalità nella sua app di messaggistica, ma non abbiamo idea di quando esattamente queste funzionalità saranno rese disponibili. Le seguenti nuove funzionalità per la privacy sono in fase di sviluppo da molto tempo, ma da oggi iniziano a essere rese disponibili a tutti gli utenti di WhatsApp.

Le tue impostazioni di controllo della privacy verranno presto aggiornate con nuove opzioni, quindi se hai sempre desiderato mantenere la foto del tuo profilo o il tuo stato privato per contatti particolari, presto avrai la possibilità di farlo. Queste nuove opzioni saranno presto disponibili. Avrai a disposizione alcuni controlli di base e potrai modificarli al volo grazie alle nuove funzionalità introdotte.

WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento

Puoi modificare le tue impostazioni sulla privacy, ad esempio, per regolare chi può visualizzare le tue informazioni, come la foto del tuo profilo, informazioni, stato o l’ora e la data della tua apparizione più recente. Le seguenti funzionalità sono attualmente in fase di implementazione in WhatsApp:

Tutti: tutti coloro che utilizzano WhatsApp potranno vedere il tuo aspetto, la foto del profilo, le informazioni e gli aggiornamenti di stato più recenti.

I miei conoscenti: solo i contatti nella tua rubrica potranno visualizzare informazioni sul tuo aspetto più recente, foto del profilo, informazioni o aggiornamenti di stato.

I miei contatti tranne…: i tuoi contatti dalla tua rubrica potranno visualizzare l’aspetto, la foto del profilo, le informazioni o lo stato più recenti, ad eccezione di quelli che desideri escludere.

Nessuno: nessuno sarà in grado di visualizzare il tuo aspetto più recente, la foto del profilo, le informazioni o lo stato attuale.

Controlla il Google Play Store o l’App Store per un nuovo aggiornamento di WhatsApp per iniziare a utilizzare le nuove scelte sulla privacy. Queste nuove impostazioni di gestione della privacy sono disponibili sia su Android che su iPhone.