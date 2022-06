Expert riesce ancora una volta a far impazzire letteralmente gli utenti con il lancio di una campagna promozionale veramente incredibile, ed arricchita dalla possibilità di spendere molto meno del previsto, oltre che fruendo ugualmente di una buonissima varietà degli sconti.

Il volantino parte proprio da quest’idea, ovvero di essere il più aperto e disponibile possibile, gli utenti si ritrovano ad acquistare i prodotti recandosi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, senza costi aggiuntivi di sorta. La campagna promozionale prevede l’acquisto tramite il sito ufficiale, sebbene potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Expert: questi sono gli sconti del momento

La campagna promozionale di Expert spinge gli utenti ad acquistare gli attuali top di gamma, ovvero gli smartphone più richiesti, costosi e dalle prestazioni più interessanti. Osservandola da vicino, ad esempio, notiamo la presenza del bellissimo Apple iPhone 13 Pro Max, il cui prezzo di 1349 euro risulta essere più che adeguato per le prestazioni offerte.

Gli utenti che invece vorranno affidarsi al mondo Android, potranno comunque decidere di fare affidamento sul Galaxy S21 FE, un prodotto davvero molto recente, interessante e ricco di specifiche di alto livello, acquistabile con un esborso finale di soli 499 euro. In ultimo, segnaliamo la presenza del bellissimo foldable Galaxy Z FLip3, disponibile nel periodo corrente alla modica cifra finale di 749 euro.

Le restanti offerte del volantino Expert sono interamente raccolte per comodità sul sito ufficiale, dove potrete scoprire nel dettaglio ogni sconto.