Dopo aver lanciato l’ultimo smartphone rugged di fascia alta WP7, Oukitel prevede di lanciare due nuovi prodotti il ​​29 giugno e il 3 luglio. Stiamo parlando del prossimo rugged Oukitel WP5 Pro e dello smartphone tradizionale Oukitel C19.

Oukitel WP5 Pro

Stando a quanto riportato sullo pagina ufficiale dedicata al prodotto, Oukitel WP5 Pro porta con sé una serie di funzionalità classiche. Innanzitutto, essendo un rugged-phone, viene fornito con le certificazioni IP68 / IP69 e MIL-STD-810G. Questa caratteristica soddisfa le esigenze delle persone che sono solite trascorrere molto tempo in ambienti difficili e tendono ad andare all’aperto.

Oukitel WP5 Pro è dotato di una grande batteria da 8000 mAh di lunga durata. Non c’è dubbio che la durata della batteria è un altro punto essenziale per gli smartphone rugged. Con questa batteria, WP5 Pro garantisce fino a tre giorni di autonomia e ciò può tornare molto utile soprattutto in casi di emergenza.

Il resto delle specifiche principali includono 4 GB di RAM 64 GB di spazio di archiviazione interna, sistema operativo Android 10, processore MediaTek Helio A25 con CPU octa-core, connettività avanzata e servizi di localizzazione. La sua potente CPU ARM Cortex-A53 octa-core funziona fino a 1,8 GHz e lavora in combinazione con la GPU IMG PowerVR GE8320. È perfetto sia per un uso standard che per il gaming.

Oukitel C19

Il secondo prodotto è lo smartphone C19, dal prezzo accessibile. Porta Android 10 Go e rende questo smartphone entry-level più conveniente. Lo smartphone dispone di una quad camera esterna e display HD+ da 6,49 pollici. E’ disponibile in quattro colori: nero, verde, viola e blu sfumato.

Se sei interessato, puoi aggiungere Oukitel WP5 Pro e C19 al carrello per essere tra i primi utenti a ricevere una notifica non appena saranno disponibili. Inoltre, Oukitel regalerà 5 unità di WP5 Pro e 5 unità di C19. Puoi partecipare al Giveaway sul sito ufficiale dell’azienda.