Nel corso di queste settimane, molti upgrade sono in arrivo per gli utenti di WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea ha messo a disposizione degli iscritti una serie di interessanti novità, tra la presenza delle reaction e le nuove funzioni per le videochiamate.

WhatsApp, le note audio in forma testuale arrivano su iPhone e Android

Una nuova fonte di novità per gli utenti di WhatsApp è garantita dalle note audio. La piattaforma di messaggistica istantanea, infatti, a breve assicurerà agli iscritti la possibilità di beneficiare della cosiddetta trascrizione testuale delle note vocali. Per garantire maggiore accessibilità alla chat, gli utenti avranno la possibilità di “leggere” le note vocali in forma scritta.

Ciò sarà possibile grazie al lavoro su un algoritmo avanzato da parte degli sviluppatori. Sarà proprio questo algoritmo che favorirà la trasformazione di un contenuto multimediale in forma scritta. Gli utenti, inoltre, potranno beneficiare di tale funzione per tutte le lingue attualmente compatibili con la piattaforma di messaggistica istantanea.

Questo aggiornamento rientra in un percorso ben chiaro per WhatsApp nell’ottica di una dinamica di evoluzione per le note vocali. Il cammino della chat di messaggistica è partito già lo scorso anno con l’upgrade per la riproduzione a velocità raddoppiata delle note audio. L’upgrade sarà ora testata sulle versioni beta della chat.

Questo aggiornamento di WhatsApp sarà disponibile sulla gran parte dei dispositivi, dagli smartphone Android di recente produzione agli iPhone. L’upgrade dovrebbe essere disponibile già entro l’estate con un roll out che dovrebbe completarsi nel giro di qualche settimana.