L’operatore virtuale Kena Mobile proporrà fino al prossimo 31 agosto 2022 il pacchetto TimVision con Dazn ed Infinity + a 0 euro al mese, che può essere attivato nella nuova versione Summer.

Con questa promo, per il periodo estivo non è previsto alcun costo, mentre poi si paga un prezzo scontato per 12 mesi. Scopriamo ora maggiori dettagli.

Kena regala il pacchetto TimVision

Con la nuova Kena TIMVISION Summer, il secondo brand di TIM sta proponendo una promo sostanzialmente uguale alla recente “Goditi l’Estate con TIMVISION” lanciata ufficialmente lo scorso 6 Giugno 2022. A differenza di TIM che richiede un costo una tantum pari a 19,99 euro, Kena consente di sottoscrivere l’offerta senza alcun contributo di attivazione.

La nuova promo Kena TIMVISION Summer, disponibile fino a nuova comunicazione, prevede un costo pari a 0 euro al mese fino al 31 Agosto 2022, poi a 19,99 euro al mese per i successivi 12 mesi e successivamente a 29.99 euro al mese per sempre. Il pacchetto comprende TIMVISION dal valore di 6,99 euro al mese e DAZN dal valore di 29,99 euro al mese. Inoltre, adesso è incluso a tempo indeterminato anche Infinity+ dal valore di 7,99 euro al mese, prima disponibile soltanto per i primi 12 mesi dall’attivazione.

Oltre ai servizi streaming riportati di sopra, come al solito è inclusa nel prezzo una SIM Kena, necessaria per pagare il rinnovo del pacchetto. Come indicato nel sito ufficiale dell’operatore, Kena TIMVISION Summer può essere attivata esclusivamente con nuova numerazione. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.