Expert fa letteralmente sognare tutti gli utenti italiani con il lancio di una campagna promozionale che non sembra avere rivali, proprio per la sua estrema capacità di condensare in pochissimo, tutto quanto gli utenti da tempo stavano aspettando con ansia.

Il volantino è ricco di occasioni e di opportunità da saper cogliere al volo, i prezzi sono bassi anche per gli acquisti effettuati direttamente online sul sito ufficiale, data la presenza comunque della possibilità di ricevere la merce presso il domicilio, a patto che siate disposti a pagare un piccolo contributo per la consegna (da aggiungere a quanto mostrato a schermo).

Expert: ecco quali sono i nuovi prezzi più bassi

La nuova campagna promozionale di expert cerca di accontentare tutti gli utenti con una nuovissima serie di offerte molto speciali, dai prezzi convenienti, anche avvicinandosi alla fasci alta della telefonia mobile, o comunque al brand Apple. Più precisamente troviamo la possibilità di scoprire da vicino il bellissimo Apple iPhone 13 pro Max, pagandolo non più di 1349 euro, scendendo poi verso un buon quantitativo di smartphone Android dall’elevato potenziale.

Tra questi annoveriamo chiaramente Galaxy S21 FE, il più recente della dinastia, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 499 euro, passando per il foldable più amato, il Galaxy Z Flip3 da 749 euro, oppure l’Oppo Find X3 Neo, il cui prezzo finale non va oltre i 449 euro. Tutti i dettagli dell’eccellente volantino sono raccolti direttamente sul sito ufficiale.