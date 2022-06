Microsoft sta già pianificando il secondo importante aggiornamento di Windows 11 per la fine del 2023, chiamato internamente ‘Sun Valley 3‘ o ‘Copper’, con una maggiore enfasi sulle funzionalità touch del tablet. Secondo Windows Latest, 23H2 intende basarsi su Sun Valley 2 migliorando le app di Windows 11 esistenti e possibilmente aggiungendo una ‘modalità tablet’ simile a quella disponibile in Windows 10.

Sun Valley 2 sembra essere in via di completamento, con le correzioni di bug attualmente eliminate tramite Insider Builds, consentendo agli utenti di testare l’aggiornamento principale prima che sia reso disponibile a tutti. Tuttavia, con il passaggio a una versione annuale di funzionalità, simile agli sforzi di Apple, Microsoft dovrebbe dire quando saranno disponibili funzionalità specifiche piuttosto che mostrarle.

Windows 11, l’aggiornamento importante arriverà nel 2023

Microsoft ha organizzato un evento ad aprile per annunciare l’aggiunta di schede a Esplora file. Infine, invece di una sfilza di finestre che ingombrano lo schermo, saresti in grado di gestire cartelle e file all’interno di un’unica finestra con una sfilza di schede.

In quell’occasione, tuttavia, non ci sono state indicazioni da parte dell’azienda su quando sarà disponibile per tutti i clienti di Windows 11. Al momento in cui scriviamo, l’abbiamo visto solo nel canale Dev nelle recenti versioni di Windows Insider, il che implica che gli utenti normali potrebbero dover aspettare un po’ di più.

Anche se è probabile che appaia in Sun Valley 2, non è certo. Non sappiamo cosa includerà l’aggiornamento significativo o quando verrà rilasciato, tuttavia potremmo aver visto una fuga di date provvisoria fino ad allora con una data più precisa.