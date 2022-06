Apple ha aperto la sua Worldwide Developer Conference all’inizio di questa settimana, portando una serie di aggiornamenti ai suoi sistemi operativi. Tuttavia, la società ha seguito una recente tendenza di rivelare nuovo hardware durante l’evento. Il processore Apple M2 è stato annunciato, inaugurando la seconda generazione di CPU basate su ARM per sviluppatori interni di Apple.

L’azienda ha anche sfruttato l’evento per presentare un nuovo MacBook Air con display da 13,6 pollici e una CPU Apple M2. Sarà disponibile entro il prossimo mese e si dice che un nuovo MacBook Air sia in lavorazione. Secondo Bloomberg, Apple intende rilasciare un modello da 15 pollici la prossima primavera. Sarà la prima serie di MacBook Air a disporre di un display da 15 pollici.

MacBook Air con M2 è stato presentato all’evento

Vale la pena ricordare che il dispositivo da 15 pollici sarà una versione più grande del MacBook Air da 13,6 pollici, secondo il rapporto. A sorpresa, la fonte prevede anche la realizzazione di un secondo modello con display da 12 pollici. Non ci sono molti laptop da 12 pollici sul mercato in questo momento, ma la serie Air offre laptop piccoli e leggeri. In confronto, sono già disponibili iPad più grandi e Apple prevede di rilasciarne uno con un display mini-LED da 14,1 pollici.

Apple sta pianificando anche nuove versioni di MacBook Pro con CPU Apple M2 Pro e M2 Max, oltre a questi modelli di MacBook Air. Ancora una volta, ciò conferma le precedenti affermazioni secondo cui le nuove varianti di Apple M21 saranno presto disponibili. J414 e J416 sono i nomi in codice di due modelli con display da 14 pollici e 16 pollici, rispettivamente.

L’Apple M2 Pro segnalato sarà prodotto utilizzando una tecnologia a 3 nm. Questa litografia verrà utilizzata per la prima volta su un chip basato su ARM. Inoltre, Apple sta già sviluppando il chip Apple M2.