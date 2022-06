Unieuro raccoglie in un volantino veramente molto interessante, una buonissima dose di sconti speciali, con prezzi pensati per invogliare la maggior parte degli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, oltre che smartphone di ultima generazione.

Spendere poco con Unieuro è davvero alla portata di tutti, poiché comunque è possibile approfittare degli sconti recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, oppure collegandosi al sito ufficiale dell’azienda, il quale prevede la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, senza costi aggiuntivi solo nel momento in cui la spesa fosse superiore ai 49 euro.

Unieuro: questi sono i nuovi sconti del momento

Una splendida sorpresa attende tutti gli utenti che effettueranno un acquisto da Unieuro nella prossima decade, è previsto infatti un regalo incredibile per coloro che acquisteranno uno dei dispositivi contrassegnati. Sarà possibile ricevere, a titolo completamente gratuito, la fat bike dal valore commerciale di quasi 300 euro (aggiungendo 79 euro, invece, si potrà ottenere il monopattino). La consegna dell’omaggio sarà immediata ed avverrà direttamente in cassa, non sarà necessario attendere intervalli temporali o simili.

I prodotti in promozione, e coinvolti con la campagna, sono tantissimi, tra questi ad esempio troviamo Galaxy Z Flip3, il cui prezzo finale è di 799 euro, come anche Galaxy S22 a 799 euro, senza dimenticarsi di Oppo Find X5 a 999 euro, di Xiaomi 11T Pro a 629 euro o di Honor Magic 4 Lite, disponibile a 359 euro. Le altre proposte, ed i vari sconti pensati per gli utenti, sono disponibili in esclusiva a questo link.