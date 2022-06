Unieuro fa risparmiare tutti gli utenti che vogliono accedere ai migliori sconti del periodo, mettendo ad effettiva disposizione una campagna promozionale condita con una lunghissima serie di riduzioni di prezzo, e smartphone in vendita a cifre praticamente mai viste prima.

Il volantino convince anche in termini di disponibilità sul territorio nazionale, dovete infatti sapere che gli acquisti possono essere completati in ogni negozio, senza però dimenticarsi della piena possibilità di affidarsi al sito ufficiale, in modo da avere la certezza di ricevere la merce gratuitamente presso il domicilio, solo nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro.

Scoprite quali sono i nuovi codici sconto Amazon, e ricevete le offerte, iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato.

Unieuro: il volantino che tutti stavano aspettando

Gli utenti possono approfittare di una campagna promozionale di Unieuro dal retrogusto sempre molto interessante, caratterizzata dalla presenza di ottimi prodotti in vendita a meno di 400 euro, tra i quali spiccano modelli anche relativamente recenti. In particolar modo annoveriamo soluzioni del calibro di Galaxy A13, senza dimenticarsi di Oppo A16, Huawei Nova 8i, Xiaomi 11T, Honor X8 o anche Oppo 54s.

L’unico accenno verso la fascia alta della telefonia mobile, risulta essere rappresentato dalla presenza di Oppo Reno6 Pro, uno smartphone assolutamente interessante e ricco di specifiche di alto livello, il cui prezzo finale si aggira nel periodo attorno ai 549 euro, fermo restando essere di una generazione precedente rispetto all’attuale. Per ogni altra informazione in merito al volantino di Unieuro, non dovete fare altro che collegarvi subito al sito ufficiale.