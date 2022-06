Le offerte del volantino Esselunga sono assolutamente invitanti e ricche di occasioni da cogliere assolutamente al volo per cercare di spendere sempre il minimo indispensabile, a prescindere dalla volontà del consumatore di acquistare i migliori prodotti in circolazione.

Per essere sicuri di approfittare delle occasioni, è bene sapere che gli acquisti sono da completare solamente nei negozi fisici in Italia, senza doversi limitare a specifiche realtà o punti vendita, oltretutto con scorte limitate, che potrebbero malauguratamente terminare prima del previsto. A prescindere da tutto ciò, i prodotti sono completamente no brand e con garanzia di 24 mesi.

Esselunga: offerte e grandi sconti per tutti

Gli sconti del volantino Esselunga lasciano tutti di stucco, sono più che altro rivolti verso la fascia intermedia della telefonia mobile, fermo restando perfetti per gli utenti che desiderano godere di discrete prestazioni generali, senza spendere troppo. I modelli coinvolti sono Realme C11 2021 a 128 euro, Oppo A94 in vendita a 228 euro, Galaxy A52s disponibile a 298 euro, passando per Xiaomi Mi 11 Lite a 268 euro, Samsung Galaxy A03 disponibile a 148 euro, oppure anche Nokia C20 disponibile a 98 euro e Realme C35 a soli 188 euro.

Tutti coloro che invece sono alla ricerca di un top di gamma, allora potranno buttarsi a capofitto direttamente sull’ottimo Apple iPhone 12, il cui prezzo finale di vendita corrisponde a soli 698 euro. Se volete godere di una visione di massima di ciò che effettivamente vi attende nel periodo, ricordiamo essere necessario collegarsi a questo link speciale.