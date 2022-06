Coop e Ipercoop rinnovano la sfida alle più importanti realtà di rivendita sul territorio nazionale, mettendo a disposizione degli utenti una serie di occasioni e di prezzi da far perdere letteralmente la testa a tutti coloro che al giorno d’oggi sono alla ricerca di sconti.

L’accesso alla campagna promozionale si scontra con quanto visto nelle precedenti settimane, poiché a conti fatti gli acquisti possono essere completati solamente recandosi personalmente in un negozio, senza però porre differenze particolari in relazione al socio o alla regione di appartenenza. I prodotti sono tutti commercializzati alle solite condizioni, con scorte idealmente non limitate.

Coop e Ipercoop: le offerte sono tra le migliori del periodo

Un volantino molto speciale è stato lanciato in questo periodo dal duo Coop e Ipercoop, con la promessa di riuscire a garantire al consumatore un risparmio senza precedenti, anche nel momento in cui dovesse decidere di acquistare un prodotto di fascia alta, quale potrebbe essere l’Apple iPhone 13. Il nuovo modello della serie, infatti, può essere scelto a soli 839 euro, un prezzo di tutto rispetto, se considerate che parliamo di un dispositivo da oltre 1000 euro, e dalla recentissima commercializzazione sul territorio nazionale.

Non mancano ovviamente anche soluzioni decisamente più economiche, quali possono essere Galaxy A13, TCL 20Y o Realme C25Y, tutti modelli poco performanti, ma comunque caratterizzati da un prezzo di tutto rispetto. Il volantino attuale lo potete trovare direttamente a questo indirizzo.