WindTre Di Più FULL 5G con Easy Pay è l’offerta che permette di ricevere ogni mese ben 100 GB di traffico dati e uno smartphone incluso nel prezzo. La tariffa è rivolta a tutti i nuovi clienti, i quali possono ottenerla attivando una nuova linea o richiedendo il trasferimento del numero dal precedente operatore.

Passa a WindTre con l’offerta FULL 5G e ricevi uno smartphone gratis!

A soli 14,99 euro al mese, grazie all’offerta WindTre Di Più FULL 5G, i nuovi clienti del gestore hanno la possibilità di usufruire di: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’Estero e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

L’offerta include nel prezzo il servizio Call center senza attesa, che consente di richiedere assistenza sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro, senza dover affrontare alcuna spesa aggiuntiva.

Anzi, al fine di evitare l’addebito di costi extra, WindTre blocca i servizi a contenuto e propone gratuitamente i servizi utili come la navigazione hotspot o il servizio di segreteria telefonica. I nuovi clienti dovranno però sostenere la spesa di rinnovo tramite una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente o carta conto.

WindTre permette di abbinare alla sua tariffa uno smartphone a rate. Optando per un Samsung Galaxy A22 si avrà la possibilità di ricevere un dispositivo senza dover aggiungere alcuna spesa a quella prevista per il rinnovo della tariffa. Il gestore permette comunque di scegliere tra svariati dispositivi presenti in listino.