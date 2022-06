Il noto operatore telefonico Iliad ha deciso di far tornare un’offerta mobile che è stata molto apprezzata in passato e che include un enorme quantitativo di giga per navigare in internet. Si tratta dell’offerta Iliad Dati 300 e, a differenza di quanto fatto in precedenza, ora sarà attivabile da tutti.

Iliad: ritorna l’offerta mobile Iliad Dati 300 e questa volta è attivabile da tutti

A partire dal 9 giugno 2022 fino al prossimo 12 luglio 2022 sarà possibile attivare nuovamente un’offerta mobile di Iliad molto apprezzata in passato. Come già accennato, stiamo parlando dell’offerta denominata Iliad Dati 300.

Questa volta, però, c’è una novità non di poco conto. L’operatore telefonico francese ha infatti deciso di rendere disponile l’offerta in questione non solo ai nuovi utenti, ma anche a chi è già cliente Iliad. Prima, invece, l’offerta era attivabile soltanto dai nuovi arrivati.

Iliad Dati 300 è un’offerta mobile pensata principalmente per tutti coloro che necessitano di un enorme quantitativo di giga per navigare in tutta tranquillità in internet. Nello specifico, l’offerta include ogni mese ben 300 GB di traffico dati con connettività 4G+ e con una velocità massima fino a 390 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Il costo è di 13,99 euro al mese, ma è comunque previsto un costo di attivazione pari a 9,99 euro. L’offerta è utilizzabile anche in roaming in UE per un massimo di 10 GB al mese. Vi ricordiamo comunque che tutti gli utenti interessati potranno richiedere l’attivazione dell’offerta in questione online sul sito ufficiale dell’operatore telefonico oppure con Simbox presso i negozi fisici Iliad autorizzati.