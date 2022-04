C’è una novità in casa Iliad. A partire da aprile 2022, infatti, l’operatore telefonico francese ha aggiunto al suo catalogo una nuova offerta solo dati con ben 300 GB. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Iliad spiazza tutti con l’arrivo di una muova offerta dati con ben 300 GB

Iliad ha da poco aggiunto al suo catalogo una nuova offerta. Quest’ultima si chiama Iliad Dati 300 e, come suggerisce il nome, si tratta di un’offerta solo dati dedicata a tutti quegli utenti che necessitano soltanto dei dati per poter navigare e che quindi non hanno bisogno di minuti per chiamare o di SMS da inviare.

Nello specifico, la nuova offerta dell’operatore telefonico francese permette di utilizzare ogni mese 300 GB di traffico dati con connettività 4G+ e con una velocità massima di 390 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Il costo è di 13,99 euro al mese, ma la prima volta è previsto un costo di attivazione pari a 9,99 euro.

L’offerta include anche la possibilità di utilizzare ogni mese fino a 10 GB di traffico dati in roaming nei paesi dell’Unione Europea. L’offerta è attivabile anche da chi è già cliente dell’operatore recandosi presso il sito ufficiale Iliad oppure presso uno dei negozi fisici autorizzati. Per il momento, Iliad Dati 300 sarà disponibile all’attivazione dal 5 aprile 2022 al 10 maggio 2022.

Per chi fosse interessato ad una offerta non solo con giga ma anche con minuti e SMS, ricordiamo che è ancora disponibile Iliad Flash 150. Quest’ultima ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende 150 GB, minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti.