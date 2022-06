Jaguar e i problemi in assistenza: tante le auto con difetti pronte al richiamo

Il marchio Jaguar è uno dei più prestigiosi per quanto riguarda il panorama automotive mondiale e su questo non ci piove. Sono tantissime le persone che ogni anno valutano l’acquisto di un’auto del gruppo, la quale ovviamente potrebbe senz’altro risultare ottimale per qualsiasi tipo di spostamento essendo infatti le Jaguar molto versatili.

Allo stesso tempo però sono diverse le persone che riferiscono di alcune problematiche molto gravi che sarebbero caratterizzando i nuovi modelli. Più in particolare il modello più preso di mira dei problemi sarebbe la Jaguar F-Pace. Stando a quanto riportato, sarebbero diverse le persone ad aver ravvisato delle problematiche alla turbina. La rottura completa sarebbe capitata in più casi, con le auto ricoverata presso il concessionario per l’assistenza.

Jaguar: ecco il parere degli utenti e le loro esperienze sui forum ufficiali

Questi sono solo alcuni dei messaggi lasciati sui forum per un confronto da parte di alcuni utenti proprietari di una Jaguar F-Pace. A quanto pare in più casi ci sarebbe il solito problema alla turbina che porterebbe quindi all’assistenza.

“Buonasera a tutti.

Dopo poco più di 2 anni (meno male che l’auto è sempre in garanzia) ieri mi si è rotta la turbina. L’auto è dal concessionario e ne avrà per una decina di giorni.

Qualcuno ha avuto lo stesso problema?”

“Eccomi… appena ho sentito un fischio dal turbina (10000 km) ho portato l’auto dal concessionario… risultato si sarebbe rotta da lì a poco … circa 45gg dal conce con sostituzione anche dei bilancieri… probabile origine del malfunzionamento della turbina“