In tal senso, la soluzione migliore per i clienti di Iliad anche in questo mese è la Giga 120. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno accesso ad un’iniziativa dal valore di 9,99 euro al mese con chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque ed anche 120 Giga per navigare in internet.

Iliad è al centro del mercato della telefonia mobile in queste settimane. Dopo aver garantito ai suoi abbonati una valida soluzione per la telefonia fissa, il gestore francese rilancia con le promozioni ricaricabili.

Iliad, confermati anche i tre servizi gratis della Giga 120

La Giga 120 si mostra come una delle migliori tariffe sul mercato, anche grazie alla possibilità di accedere a tre servizi a costo zero.

Un primo servizio gratuito per gli abbonati è quello delle telefonate senza limiti verso l’estero. I clienti di Iliad avranno la possibilità di chiamare amici e parenti in giro per il mondo senza alcuna spesa extra rispetto a quelle previste con la propria ricaricabile. La lista delle nazioni previste per le chiamate gratuite prevede più di 60 paesi in giro per il mondo.

La seconda novità per i clienti di Iliad è la segreteria telefonica. A differenza di quanto previsto oggi con TIM, Vodafone e WindTre, con Iliad l’ascolto dei messaggi in segreteria non prevede alcuna spesa.

La soluzione migliore per la Giga 120 è rappresentata dalla tecnologia 5G. Gli abbonati del gestore francese avranno la possibilità di navigare in internet senza limiti con le velocità più alte sul mercato e senza extra rispetto alla ricaricabile di riferimento.