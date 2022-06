Pirateria: Sky e DAZN possono esultare, la Finanza chiude 40 canali Telegram

La pirateria viene combattuta giorno per giorno dalle forze dell’ordine in Italia, le quali dopo alcune indagini avrebbero trovato riscontri eccezionali. Finalmente le grandi aziende che si occupano di pay TV possono esultare visti i risultati ottenuti dopo le ultime indagini condotte.

Pirateria e IPTV: Guardia di Finanza all’attacco, scoperti tanti server e numerosi canali Telegram attivi

Sarebbero 500 le risorse web con 40 canali Telegram collegati i risultati delle indagini. Tutto sarebbe stato chiuso e gli utenti rintracciati singolarmente uno per uno.

Ora tutti rischieranno delle sanzioni, anche se la Guardia di Finanza sa di non dover fermarsi. Le organizzazioni della pirateria riescono infatti a riprendere anche dopo dei Blitz così grandi.

Questo il commento da parte di Sky dopo l’operazione:

“La Guardia di Finanza ha il pieno sostegno di Sky nella sua attività di contrasto alla pirateria audiovisiva e accogliamo con favore l’operazione di oggi, l’ultima di una serie di azioni sempre più efficaci volte a porre fine a questo fenomeno illegale. La pirateria audiovisiva non solo finanzia la criminalità organizzata e colpisce negativamente le industrie creative, ma comporta anche rischi reali per gli utenti finali.“