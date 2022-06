Unieuro mette letteralmente alle strette le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale assolutamente invidiabile, e pronta a dire la sua nel mercato, con prezzi sempre più bassi e convenienti.

Gli utenti che al giorno d’oggi vorranno effettivamente approfittare della nuova serie di offerte, devono comunque sapere che gli acquisti sono obbligatori presso i vari negozi in Italia, e sul sito ufficiale dell’azienda. Al momento, infatti, i prezzi attivati sono da considerarsi validi anche per un acquisto dal divano di casa, con la promessa di ricevere gratis la merce a domicilio, solo nel momento in cui l’ordine fosse immediatamente superiore ai 49 euro.

Unieuro: le offerte sono tra le migliori del momento

Grazie al volantino Unieuro gli utenti hanno davvero la possibilità di spaziare il più possibile tra le svariate categorie merceologiche, ma sopratutto fasce di prezzo di appartenenza. Scoprendo la telefonia mobile, notiamo infatti la presenza del bellissimo Galaxy S22+, disponibile a 949 euro, soddisfacendo anche coloro che vogliono un Galaxy, ma non vogliono spendere troppo, con la presenza di Galaxy S20 Fe, il cui prezzo è di 399 euro. Nel mentre, l’occhio cade subito su iPhone 12, disponibile a 699 euro.

In alternativa segnaliamo la presenza di Redmi Note 10, Galaxy A13, Redmi Note 10 Pro e similari, tutti proposti a meno di 400 euro. Se volete conoscere da vicino il volantino, ricordatevi comunque di aprire quanto prima il sito ufficiale.