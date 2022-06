Atteso per agosto il lancio del nuovo foldable di casa Samsung con il nuovo Z Fold 4, del quale trapela la scheda tecnica completa.

Samsung Galaxy Z Fold 4: Principali Novità

Grande attesa attorno al nuovo modello della linea Z Fold in presentazione ad agosto.

Importanti le novità introdotte, in un device che sembra avere poco da spartire col suo predecessore.

Prima su tutte quella riguardante il display che cambia forma assumendo un aspetto più quadrato una volta aperto, col vantaggio di avere un display secondario più fruibile simile a un normale smartphone.

La seconda novità riguarda la cerniera che cambia nuovamente sistema passando da doppia a singola, una miglioria che ha reso possibile abbattere parzialmente la riga centrale del display.

Il terzo punto, seppur ancora non confermato riguarda la presenza della S Pen, perfetta per disegnare, prendere appunti o sul lavoro.

Trapela la scheda tecnica seppur non confermata

Cambio netto per il corpo fotocamera posteriore, che sarà uguale a quello di Galaxy S22. Il sensore principale sarà da 50 MPX, affiancato da altri due sensori da 12 MPX e finalmente arriva uno zoom ottico 3x.

Per quanto riguarda la CPU, una scelta inaspettata, a bordo del nuovo foldable troveremo lo Snapdragon 8 gen1 Plus, affiancato da 12-16 GB di RAM e uno spazio di archiviazione di 256/512Gb.

Il display principale sarà da 7.6 pollici a 120 hertz con risoluzione Qxga+, mentre lo schermo secondario avrà un ampiezza di 6.2 pollici HD+ sempre a 120 hertz.

La fotocamera Selfie si conferma under screen, ma da 16 mpx mentre le secondaria da 10 mpx.

Non ci resta che attendere agosto per capire se le rumors, trapelate in questi giorni, saranno confermate.