Con il passare delle settimane, stiamo scoprendo di più sul Samsung Galaxy Watch 5 e i riferimenti nascosti nell’attuale versione beta dell’app Samsung Health hanno rivelato di più sui dispositivi indossabili che saranno disponibili entro la fine dell’anno.

Questi riferimenti sono stati scoperti da 9to5Google, il più notevole è un riferimento alla variante Pro dello smartwatch. Non si fa menzione di un’edizione classica, quindi sembra che avremo un Galaxy Watch 5 e un Galaxy Watch 5 Pro, con una data di rilascio di agosto.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro, potremmo scoprirne di più molto presto

Rapporti precedenti suggerivano che Samsung produrrà le edizioni regolari, Classic e Pro del Galaxy Watch 5, ma ora potremmo avere solo due opzioni. Ciò si collega a un’altra voce che circolava sulla base delle interazioni con le fonti Samsung. Con l’app Samsung Health beta che mostra un elenco di smartwatch compatibili, possiamo vedere che il Galaxy Watch 4 Classic potrebbe essere l’ultimo indossabile con quel marchio, il che potrebbe segnare la fine di un’altra popolare funzionalità di Galaxy Watch.

La ghiera girevole del Galaxy Watch 4 Classic è un metodo conveniente per controllare app e menu, ma voci recenti indicano che potrebbe essere rimossa dalla gamma 2022. Non c’è nulla in queste ultime scoperte beta dell’app Samsung Health che suggerisca il contrario. Tutto ciò significa che questa volta avremo un nuovo modello Pro, ma alcune delle preziose funzionalità verranno rimosse dalla scaletta. Per lo meno, possiamo essere sollevati dal fatto che questa volta la durata della batteria potrebbe essere migliorata.

Al momento, però, la società non ha ancora rilasciato dettagli in merito al wearable e ci aspettiamo che un annuncio avvenga al più presto.