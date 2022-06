A quanto pare il noto produttore di smartphone Motorola è al lavoro su un nuovo entry-level che promette di essere piuttosto interessante. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, il nuovo Motorola Moto G62 potrà vantare la presenza di un display AMOLED con un refresh rate da 120Hz.

Motorola è al lavoro sul prossimo entry-level Moto G62

Nel corso delle ultime ore il noto sito web WinFuture ha rivelato le presunte specifiche tecniche ed il design del prossimo Motorola Moto G62. Come già accennato, si tratterà di uno smartphone di fascia entry-level molto interessante. Il display, in primis, sarà un pannello con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione FullHD+ e con un refresh rate da 120Hz. In alto al centro sarà presente un piccolo foro per la fotocamera anteriore da 16 MP.

Dal punto di vista prestazionale, l’azienda sembra che abbia scelto come processore il soc Snapdragon 480+, il quale dovrebbe essere supportato da almeno 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD. Il comparto fotografico posteriore comprenderà tre sensori: uno principale da 50 MP, uno grandangolare da 8 MP e uno macro da 2 MP. La batteria dovrebbe essere invece molto capiente, da 5000 mAh.

Il sito web WinFuture ha infine rivelato il presunto prezzo di vendita. Stando a quanto riportato, il nuovo Motorola Moto G62 sarà distribuito ad un prezzo che sarà inferiore ai 300 euro, quindi piuttosto simile al prezzo di vendita del suo predecessore. Stiamo parlando di Motorola Moto G52 che ha invece un prezzo di 250 euro.