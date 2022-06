L’operatore virtuale ho.Mobile ha recentemente prorogato la sua gamma di offerte da 2.50 euro al mese fino alla prima metà del mese appena iniziato.

Sono disponibili proposte standard con minuti, SMS e Giga, ma anche un’offerta solo dati e una per dispositivi IoT. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile proroga le sue offerte fino al 15 giugno 2022

Adesso, con l’arrivo del nuovo mese, l’operatore ha deciso di aggiornare la scadenza ancora una volta, permettendo di attivare le offerte per un altro periodo di tempo. Per le attivazioni online tramite lo shop 1Mobile, invece, sempre fino al 15 Giugno 2022 è possibile ottenere la SIM e le spese di spedizione gratuitamente. Una delle offerte prorogate in queste ore da 1Mobile è Super 80 Limited Edition, l’unica del portafoglio a non essere attivabile per nuove numerazioni.

Quest’ultima è attivabile dai clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 80 SMS verso tutti i numeri nazionali e 80 Giga di traffico internet mobile al prezzo di 6.99 euro al mese. 1Mobile Special Flash prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 130 Giga di traffico dati che diventano 140 Giga dalla terza mensilità, il tutto a 9,99 euro al mese. Il costo di attivazione è gratuito in portabilità e pari a 5 euro per nuovi numeri e in portabilità da Vodafone.

1Mobile Special XPlus è composta ogni mese da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti e 70 Giga di traffico dati che diventano 100 Giga dal terzo mese, al costo di 8,99 euro mensili. Il costo di attivazione è pari a 1 euro in portabilità e 6 euro per nuovi numeri. 1Mobile Power XPlus con un bundle mensile di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 40 SMS verso tutti i numeri nazionali e 35 Giga di traffico dati che diventano 50 Giga dal terzo mese, il tutto a 6,99 euro mensili. Il costo di attivazione è pari a 3 euro in portabilità e 8 euro per nuovi numeri.

Infine, 1Mobile Start 2 Plus composta ogni mese da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga di traffico dati che diventato 20 Giga dal terzo mese, al costo di 4,99 euro mensili. Il costo di attivazione è pari a 5 euro in portabilità e 10 euro per nuovi numeri. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.