WhatsApp: multa da 200 euro per migliaia di utenti, il messaggio in chat

Il tempo ha dimostrato che come WhatsApp non esiste alcun’altra realtà almeno nel mondo della messaggistica. I numeri sono chiaramente dalla parte dell’app di Zuckerberg la quale non dimostra altro che onnipotenza nell’ambiente mobile.

A dimostrarlo sono anche gli utenti, ormai oltre la soglia del miliardo e mezzo attivo in ogni parte del globo. Tanti sono stati i miglioramenti così come i riconoscimenti, ma talvolta anche l’app più famosa al mondo può incappare in qualche grattacapo. Tanti utenti hanno riferito durante gli anni di esser stati vittime di truffe, le quali si sono diffuse in chat spesso in sordina. Attualmente questo fenomeno pare esser stato messo in quarantena, anche se qualcosa fuori riesce sempre a uscire. Proprio nelle ultime ore sarebbero infatti state tante le segnalazioni da parte del pubblico che infatti ha mostrato il suo disappunto.

WhatsApp: tanti utenti hanno letto il nuovo messaggio inoltrato con catena, si parla di una multa da 200 euro da pagare

Moltissimi utenti hanno parlato di quella che in questi giorni potrebbe essere la nuova problematica di WhatsApp. Un nuovo messaggio è spuntato dal nulla e si è riversato in chat, portando il panico tra i tanti utenti.

Si parla di una multa, una cifra da 200 euro da pagare non si sa per quale motivo. Ve lo diciamo subito: è una truffa. Nel testo si legge chiaramente che gli utenti che pagheranno la cifra di 5 euro entro due ore, potranno evitare il pagamento completo. Ovviamente è proprio questo lo scopo, ovvero far credere che si possa evitare la (finta) multa pagando 5 euro.