Vodafone ha deciso di investire importanti risorse nel campo della telefonia mobile in vista della prossima estate. Il gestore inglese non si arrende dinanzi ad Iliad ed alla sua ricca promozione Giga 120. Tutti i clienti che desiderano effettuare il cambio di operatore potranno beneficiare dei vantaggi garantiti dalla tariffa Special 70 Giga.

Vodafone, in primavera ritorna la tariffa con 70 Giga e prezzi da ribasso

La Special 70 Giga può essere considerata una delle migliori ricaricabili del momento. Gli abbonati avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, con SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica ed anche con 70 Giga per navigare in internet.

Il prezzo previsto per il rinnovo di questa promozione sarà pari a 7,99 euro. Nel momento della richiesta di attivazione, gli abbonati dovranno aggiungere soltanto una piccola quota extra, ma una tantum, dal valore di 10 euro per la ricezione della SIM.

I vantaggi per chi sceglie la Special 70 Giga di Vodafone non terminano qui. I clienti, infatti, avranno anche la possibilità di beneficiare di costi bloccati almeno durante il primo semestre. Per i nuovi abbonati, almeno durante i primi sei mesi dall’attivazione della SIM, non sono previsti costi aggiuntivi.

Tutti coloro che sono interessati a questa ricaricabile di Vodafone possono recarsi presso uno dei punti vendita ufficiali del gestore in Italia. La portabilità del numero e della rete mobile da TIM, WindTre o anche Iliad rappresenta un’operazione fondamentale per la sottoscrizione della tariffa. L’operazione di portabilità richiede sino a tre giorni lavorativi.