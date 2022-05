Ci sono ancora alcune persone che tendono a non prendere in considerazione l’opportunità di sottoscrivere delle promozioni con gestori virtuali. Questo è un errore, dal momento che la qualità di questi provider è cresciuta a dismisura rispetto al passato, tanto da insidiare anche realtà molto più blasonate come sono ad esempio Vodafone e Iliad.

In questo momento ci sono dei nomi che risultano anche molto famosi all’interno dei provider virtuali, come ad esempio CoopVoce. Il nostro provider è riuscito a stabilire un equilibrio perfetto tra i contenuti e i prezzi di vendita delle sue offerte, le quali sono ancora disponibili. Stiamo parlando della Evolution, le quali sono tre offerte appartenenti ad un’unica gamma ormai da diversi mesi a questa parte.

CoopVoce: queste sono le tre offerte che tutti vorrebbero avere sia per il prezzo che per i contenuti interni

Queste sono tutte le offerte disponibili sul sito ufficiale. Si tratta di promozioni non soggette a rimodulazione.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS