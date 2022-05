In Italia è un fiorire continuo di nuove offerte provenienti dei vari gestori di telefonia sia mobile che fissa. Dal piano mobile però sembra esserci molta più versatilità, con i gestori che si alternano in un continuo lancio di nuove offerte di livello. Tra i provider più attivi ci sono certamente quelli virtuali che sono riusciti ad ottenere un posto di rilievo nella scena.

CoopVoce sta dimostrando sempre di più di poter stare ad alti livelli, insidiando costantemente anche gestori di calibro molto alto come TIM e Vodafone. Ora sono infatti disponibili le promo della linea Evolution, quelle che con pochi euro mensili riescono a predisporre contenuti molto ampi al pubblico.

CoopVoce: le quattro promo della gamma Evolution sono ancora attive, ecco tutti i dettagli

Quelle in basso sono le offerte attualmente disponibili, le quali dureranno per sempre una volta sottoscritte. Ricordiamo infatti che le promo di CoopVoce non sono soggette ad alcun tipo di rimodulazione:

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS