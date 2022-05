Netflix: elenco di serie tv e film più visti in Italia, addio tempo perso per scegliere!

Film

Cheerleader per Sempre L’Abbinamento Perfetto Toscana La Famiglia Ideale Jarhead 3: Sotto Assedio Il Grande Salto Due Agenti Molto Speciali 2 F*ck Love Too Happy Death Day 2U Jackass 4.5

Come dicevamo inizialmente, in questo caso invece il primo in classifica è il film Cheerleader per Sempre. Tutto ruota attorno ad una cheerleader di trentasettenne anni, la quale dopo essere andata in coma per un’acrobazia uscita male, decide di rimettersi in carreggiata per realizzare il suo sogno: diventare reginetta del ballo.