Il 2022 si preannuncia come un anno importante per il franchise dei Google Pixel. Durante l’ultimo evento dell’azienda sono stati annunciati nuovi dispositivi, dagli smartphone agli smartwatch, ai prodotti per la casa e tanto altro. Tuttavia, non c’è stato ancora alcun annuncio per lo smartphone pieghevole dell’azienda, ormai fortemente atteso dai consumatori. La data di lancio prevista è stata posticipata, probabilmente al 2023.

Secondo un rapporto di TheElec (tramite 9to5Google), il lancio di un Pixel pieghevole, che Google inizialmente puntava a lanciare entro la fine di quest’anno, è stato ufficialmente posticipato ma non si sa esattamente quando arriverà sul mercato. Anche le voci sul 2023 come anno di lancio non sono state ancora confermate a pieno dall’azienda. Questa è già la seconda volta che il nuovo Pixel pieghevole viene rimandato.

Google Pixel: l’azienda rimanda ancora una volta l’arrivo del nuovo dispositivo pieghevole sul mercato

Per quanto riguarda il motivo del ritardo e della mancanza di una data di lancio certa, Google ritiene che il prodotto non sia abbastanza completo per un lancio imminente. Quindi, potrebbe essere necessario un po’ più di tempo prima che il dispositivo sia pronto per il debutto. L’azienda si addentrerà in questo settore per la prima volta e vuole farlo al meglio, senza sfigurare con la concorrenza. Qualunque siano le vere ragioni, è certo che dovremo aspettare un po’ per il grande ingresso di Google nel mondo dei dispositivi pieghevoli. Quando lo farà speriamo non ci siano aspettative deluse in vista. Per il momento non ci resta che aspettare.