Importanti modifiche arriveranno con l’uscita del nuovo Samsung Galaxy fold 4. La fastidiosa piega sullo schermo dovrebbe essere attenuata con un meccanismo rivisto.

Samsung Galaxy Fold 4: Tutte le News trapelate ad oggi

Il lancio è previsto tra agosto e settembre 2022, ma numerosi dettagli sulle modifiche del nuovo Samsung Galaxy Fold 4 sono già trapelati.

Lo schermo è il punto cruciale sul quale gli ingegneri Samsung hanno lavorato maggiormente. Cambia il form factor che diventa quasi un quadrato una volta aperto, guadagnando qualche millimetro in larghezza e perdendolo sull’altezza. Questa modifica potrebbe portare ad avere un display esterno più fruibile, che su galaxy fold 3 risultava molto stretto e poco pratico.

Importante novità in arrivo anche per quanto riguarda la struttura delle cerniera, che da doppia diverrà singola. Questa modifica, con rinnovato meccanismo, dovrebbe portare a poter alloggiare un display con una riga centrale molto meno marcata, rispetto ai precedenti modelli. Più precisamente non sparirà del tutto, ma sarà comunque meno visibile.

Lo smartphone dovrebbe arrivare inoltre con una fotocamera selfie aggiornata, in particolare il display esterno monterà anch’esso la cam under display, sperando che la resa sia migliore di quella alloggiata internamente al fold 3, di qualità davvero scadente.

Il sensore di impronte digitali passerà da laterale a integrato sotto lo schermo, anche se non è chiaro se sarà solo sul display esterno o su entrambi.

Dulcis in fundo per gli amanti delle linea Note ormai accantonata, potrebbe arrivare una gradita sorpresa con una S Pen integrata.

Non ci rimane che attendere ancora qualche mese, per scoprire tutti i dettagli che Samsung ha in serbo per i fan dei foldable.