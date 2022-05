Il produttore cinese Cubot ha da poco annunciato ufficialmente uno smartphone molto particolare e soprattutto compatto. Si tratta infatti del nuovo Cubot Pocket, un device con uno display di soli 4 pollici di diagonale.

Cubot sorprende e annuncia il nuovo mini smartphone, Cubot Pocket

In questi ultimi anni abbiamo visto pressoché soltanto Apple e poche altre aziende presentare smartphone dalle dimensioni molto compatte, come ad esempio l’ultimo iPhone 13 Mini ma anche lo scorso Asus Zenfone 8. Questa volta, però, il noto produttore cinese Cubot ha superato tutti ed ha infatti presentato il nuovo Cubot Pocket. Come suggerisce anche il nome, si tratta di uno smartphone che si contraddistingue per le sue dimensioni molto contenute e compatte.

Come già accennato in precedenza, infatti, il display ha una diagonale di soli 4 pollici con una risoluzione pari a QHD+. Le sue dimensioni lo rendono unico nel suo genere e soprattutto comodo e tascabile. Oltre questo, troviamo un look e un design della backcover molto particolari.

Le prestazioni dello smartphone sono invece affidate al soc Unisoc Tiger T310 con tagli di memoria da 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. La connettività comprende il Bluetooth, il chip NFC per i pagamenti contacless, l’OTG, GPS, GLONASS e BEIDOU. La batteria, date le dimensioni molto contenute, ha una capienza di 3000 mAh.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Cubot Pocket sarà distribuito ufficialmente a partire dal prossimo mese. Per 10 fortunati utenti sarà però possibile riceverlo gratuitamente partecipando ad un giveaway. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare questo link.