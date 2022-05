Take-Two Interactive ha annunciato l’acquisizione di Zynga nel gennaio di quest’anno. I produttori di giochi sociali riceverebbero nuovi proprietari per ben 12,7 miliardi di dollari. Dopo che Activision è stata acquisita da Microsoft per circa 69 miliardi di dollari, questa non è certo la somma più grande.

Take-Two, la società madre di Rockstar e di altre società, ha dichiarato che la transazione sarà completata il 23 maggio. La transazione sarà completata entro la fine di giugno. L’accordo potrebbe tradursi in un nuovo GTA Mobile.

GTA Mobile potrebbe arrivare a fine giugno

Giovedì, gli azionisti di entrambe le aziende hanno approvato tutte le misure relative alla fusione. La chiusura è prevista per lunedì 23 maggio. Le azioni Zynga saranno sospese dopo la chiusura del mercato di venerdì e la società non sarà più quotata al Nasdaq. Sorprendentemente, sarà la più grande acquisizione nella storia dell’industria dei giochi.

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, crede che le capacità di Zynga aiuteranno l’azienda a far progredire i suoi obiettivi free-to-play e multipiattaforma, oltre a portare le sue console e i franchise PC sui dispositivi mobili. Take-Two è uno dei maggiori creatori ed editori di giochi negli Stati Uniti, con sede a New York. Possiede un numero significativo di società, tra cui 2K Games e Rockstar Games, e i suoi titoli più famosi includono le serie “Grand Theft Auto” e “Bioshock”. Zynga, d’altra parte, è una società di giochi sociali con sede a San Francisco, in California. Le sue creazioni più famose sono la serie “FarmVille” (Happy Farm), “Treasure Isle” e “Texas Hold’em”.

“Siamo lieti di fare un ulteriore passo avanti unendo l’esperienza free-to-play di Zynga e la piattaforma mobile di nuova generazione con le funzionalità di Take-best-in-class Two e la proprietà intellettuale riconosciuta”, ha affermato Frank Gibeau, CEO di Zynga. Ciò potrebbe tradursi in un GTA Mobile completamente nuovo. Dopotutto, il gioco sarebbe l’ideale per il business mobile di oggi.