Google ha aggiornato il suo grafico che mostra la percentuale di dispositivi Android che eseguono varie versioni del sistema operativo, ma non sono state rilasciate informazioni sul tasso di adozione di Android 12.

In precedenza, Google forniva apertamente queste informazioni sul web sotto forma di un grafico a torta costantemente aggiornato, con una proporzione assegnata a ciascuna versione di Android. Questi dati, tuttavia, hanno finito per funzionare contro Google, poiché sono stati utilizzati per contrastare il tasso di adozione molto più elevato di Apple per le nuove versioni di iOS. Con il passare del tempo, questo grafico è stato aggiornato in modo molto meno regolare e alla fine è stato rimosso.

Android 11 è in cima alla classifica, Android 12 manca

Google ha recentemente adottato un approccio diverso con il grafico di distribuzione di Android, inserendo i dati in Android Studio in modo da indicare la proporzione di dispositivi su una versione specifica o successiva. Il grafico in Android Studio è attualmente aggiornato con cadenza semestrale o annuale, con l’aggiornamento più recente in arrivo a novembre e una nuova versione lanciata il 9 maggio.

Secondo le statistiche di distribuzione aggiornate del 2022, Android 11 e i dispositivi più recenti ora rappresentano la fetta più grande della torta con il 28,3 percento, rispetto al 24,2 percento. Ciò non sorprende data la popolarità dei prodotti Samsung e il modo in cui l’azienda mantiene aggiornati anche i suoi telefoni entry-level, anche fino ad Android 12.

Per corrispondere, la quota di dispositivi ancora con Android 10 è scesa al 23,9%, in calo dal 26,5% di novembre. Ogni versione precedente di Android ha assistito a un calo simile nell’utilizzo, con l’utilizzo di Jelly Bean già sceso al di sotto del mezzo punto percentuale.