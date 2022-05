Le persone che potranno accedere al Bonus 200 euro in Italia continuano a crescere. Nonostante le modalità di erogazione che cambiano in base alla categoria, sarà necessario presentare domanda se non viene aggiunto automaticamente in busta paga, in pensione o nel reddito di cittadinanza.

Bonus 200 euro: ecco chi potrà presentare domanda

Come detto prima, si dovrà dividere la platea di beneficiari tra chi dovrà presentare domanda e chi, invece, lo otterrà in maniera automatica senza alcun procedimento. Fanno parte di questa categoria:

lavoratrici e lavoratori dipendenti , che dovranno necessariamente presentare una dichiarazione in cui confermano di non riceverlo in altra forma, lo ricevono nella busta paga di luglio 2022 ;

, che dovranno necessariamente presentare una dichiarazione in cui confermano di non riceverlo in altra forma, lo ricevono nella ; i pensionati e le pensionate che lo ottengono nella pensione di luglio 2022 ;

; coloro che ricevono Naspi, Discoll e disoccupazione agricola lo ricevono dall’INPS;

lo ricevono dall’INPS; i lavoratori e le lavoratrici del mondo dello spettacolo che, durante il 2021, hanno ricevuto il bonus 2.400 euro del primo DL Sostegni allo stesso modo lo ottengono automaticamente tramite INPS;

allo stesso modo lo ottengono automaticamente tramite INPS; coloro che beneficiano del reddito di cittadinanza lo ricevono con la mensilità di luglio 2022 ma solo se i componenti del nucleo familiare non hanno diritto alla stessa forma di aiuto in quanto appartenenti ad altre categorie di destinatari.

Il bonus 200 euro, invece, viene erogato dall’INPS su domanda alle seguenti categorie di destinatari:

lavoratrici e lavoratori domestici;

titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

lavoratrici e lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;

lavoratrici e lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

autonome e autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del Codice civile;

incaricati alle vendite a domicilio.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i professionisti, il discorso è leggermente più intricato. Di fatto, i requisiti reddituali da rispettare e le modalità di erogazione verranno stabiliti mediante un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il 17 giugno.

I requisiti per la domanda e come effettuare la richiesta

Per avere la situazione più chiara, andremo ad elencare di seguito tutti i requisiti da rispettare per riuscire a presentare la domanda. Ecco un riepilogo completo per capire meglio di cosa stiamo parlando: