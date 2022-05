Secondo una fonte recente, la tanto attesa versione PS5 di The Last of Us potrebbe essere rilasciata quest’anno. Le informazioni sono state fornite da Jeff Grubb di GamesBeat come parte dell’episodio del 18 maggio di Kind of Funny Gamescast.

“Continuo a sentire che uscirà quest’anno […]” Sì, ci sarà un remake di The Last of Us durante le festività natalizie”, ha osservato Grubb durante lo spettacolo. “Ne sono anche piuttosto certo [ …] Credo che sia uno dei loro principali giochi di Natale di quest’anno.”

The Last of Us remake potrebbe arrivare a natale

In risposta all’idea che Naughty Dog lo avrebbe rilasciato rapidamente, Grubb ha notato che “The Last of Us Part 2 è uscito qualche tempo fa”, aggiungendo, “è una macchina abbastanza efficiente e ben oliata su Naughty Dog e loro non lo farebbero. Non c’è bisogno di fare troppo e questo è un gioco che potrebbero aggiornare molto rapidamente”.

Questa non è la prima volta che sentiamo voci su una versione PS5 di The Last of Us in arrivo nella seconda metà del 2022. A gennaio, lo scrittore e insider del settore Tom Henderson ha affermato di aver sentito da varie fonti che il remake è “quasi pronto”, un’affermazione supportata da VGC, che ha affermato di aver ottenuto informazioni simili dalle proprie fonti.

Anche prima, Bloomberg ha riferito nel 2021 che un remake per PS5 di The Last of Us era in lavorazione. Secondo la fonte, l’unità di arti visive di Sony stava già lavorando al remake prima che Naughty Dog prendesse il controllo. È stato un po’ di tempo fa, tuttavia all’epoca non è stata dichiarata alcuna data di uscita possibile.