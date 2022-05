Amici a 4 zampe: fin dove può arrivare la fedeltà di un cane? Ecco la dimostrazione

Chi dice che i cani sono semplici animali domestici non ha capito nulla della vita. I cani sono amici a 4 zampe, compagni di vita, fratelli, figli. Nessuno, ad eccezione della propria famiglia (in alcuni casi) è in grado di amare ed essere fedele così come farebbero loro nei nostri confronti. Ad un angelo a 4 zampe non serve la parola, basta guardarlo negli occhi per capire cosa vuole comunicare. Un cane è gioia e amore incondizionato, e ciò che è accaduto qualche giorno fa ne è la dimostrazione.

Amici a 4 zampe: la manifestazione dell’amore eterno

I cani sanno essere mille volte più leali dell’uomo. Basti pensare all’angelo terreno che, qualche giorno fa, ha deciso di vegliare sul corpo dormiente del suo soldato. Il pastore tedesco ha protetto l’uomo senza niente in cambio. Non a caso tali amici a 4 zampe vengono impiegati per molti lavori importanti, come ad esempio i cani da soccorso o i cani da terapia. Come se non fosse abbastanza, questi ultimi sono anche ottimi guardiani.

Inutile dire che quanto accaduto ha smosso gli animi dei passanti i quali si sono fermati per fotografare la scena. Il tutto è accaduto all’aeroporto di Indianapolis, negli Stati Uniti, luogo in cui i soldati hanno deciso di rilassarsi un po’, in attesa del volo da prendere. Tra questi vi era proprio il protagonista della foto, che sistemando un letto momentaneo a terra, si è messo a riposare senza alcun problema. Proprio in quell’istante il pastore tedesco ha scelto di correre in sua difesa: si è posizionato sopra la schiena dell’uomo e lo ha protetto da ogni pericolo.