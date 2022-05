Il successo ottenuto da Squid Game su Netflix ha sorpreso tutti. Nessuno si aspettava un’accoglienza così elettrizzante, ne l’azienda di streaming ne tanto meno il suo creatore. I numeri incredibili fatti registrare dalla serie coreana hanno immediatamente portato all’ufficializzazione di una seconda stagione.

Sebbene al momento si ancora troppo presto per parlare di Squid Game 2, il creatore Hwang Dong-hyuk ha spiegato le proprie idee durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Nell’articolo dedicato è emerso come la sceneggiatura è in fase di scrittura e non ci sono ancora elementi che possano essere comunicati.

Tuttavia, sembra che due personaggi della prima stagione torneranno anche nella seconda. L’ipotetica data di uscita è fissata tra il 2023 e il 2024 ma al momento è troppo presto per restringere ulteriormente il campo.