PayPal: la truffa svuota i conti italiani, truffate migliaia di persone

Purtroppo le truffe sono così frequenti da non poter riuscire ad evitarle o prevenirle tutte. PayPal è uno dei colossi più famosi nel mondo del pagamento online, soprattutto quando si tratta di aiutare il cliente che viene truffato. Storicamente infatti PayPal risarcisce qualsiasi tipo di truffa dove viene acclarato che la colpa non sia dell’utente. Purtroppo in questa situazione si parla di un tentativo di phishing, il quale purtroppo si becca molto spesso il benestare in volontario del cliente stesso.

La nuova truffa sarebbe girando attraverso un nuovo messaggio davvero incredibile che sembrerebbe peraltro molto reale.

PayPal: una nuova truffa è arrivata per portare via soldi dei vostri conti

Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal