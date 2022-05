Prodotti ritirati: volano nuove accuse ma la salmonella non c'entra

Torna l’allarme prodotti ritirati, stavolta però la causa non è unicamente legata alla salmonella. Dopo la grande polemica avente come protagonista il cioccolato Kinder pensavamo che le cose si fossero sistemate, e invece ecco che in un attimo si manifesta l’ennesimo pericolo per la salute. Ecco i nuovi ritiri.

Prodotti ritirati: i nuovi alimenti rimossi dai supermercati

Ricapitoliamo, i prodotti ritirati da settimane a causa della salmonella sono innanzitutto:

Kinder Mix , il sacchetto da 132 grammi, pacchetto regalo da 193 e secchiello da 198 grammi.

, il sacchetto da 132 grammi, pacchetto regalo da 193 e secchiello da 198 grammi. Maxi Mix , in confezione con peluche da 133 grammi, con tutti i numeri di lotto e Tmc.

, in confezione con peluche da 133 grammi, con tutti i numeri di lotto e Tmc. Mini Eggs , in formato da 100 e 182 grammi e Kinder Mini Eggs Mix in formato da 250 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc.

, in formato da 100 e 182 grammi e in formato da 250 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc. Happy Moments , in formato da 162 e 242 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc.

, in formato da 162 e 242 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc. Happy Moments Mini Mix in formato da 162 grammi con i numeri di lotto L326RGF e L347RGF.

in formato da 162 grammi con i numeri di lotto L326RGF e L347RGF. Kinder Shoko Bons da 133 g, ritirati tutti i lotti e le date di scadenza vanno dal 28/05/2022 al 19/08/2022.

La salmonella ha poi raggiunto biscotti e gallette:

Rice Cakes – Gallette di riso al cioccolato fondente (cod. KLP1192) confezione da 70 gr. Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022

– Gallette di riso al cioccolato (cod. KLP1192) confezione da 70 gr. Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022 Rice Cakes – Gallette di riso al cioccolato al latte (cod. KLP1166) confezione da 70 gr. Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022

– Gallette di riso al cioccolato al (cod. KLP1166) confezione da 70 gr. Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022 Biscotti con gocce di cioccolato Elite (cod. KLP1128). Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022 con relative date di scadenza, confezione da 180 gr.

Il Ministero della Salute in collaborazione con Ferrero, scrive: “L’azienda invita chiunque abbia acquistato e non ancora consumato il prodotto Kinder Schoko-Bons, nelle date di consumo preferenziale suddette, a non consumarlo, a conservarlo e quindi a contattare il servizio clienti al numero verde 800 90 96 90. Questa decisione volontaria e precauzionale è in linea con i valori che da sempre guidano il Gruppo Ferrero, quali la massima priorità alla tutela del consumatore, alla qualità e alla sicurezza alimentare dei propri prodotti”.

Ma la causa dei richiami è dovuta anche alla presenza di plastica nei prodotti. Nello specifico fate attenzione alle confezioni di lasagne al ragù del produttore Piatti Freschi Italia Spa appartenenti ai marchi Arte Gastronomica e Bontal.