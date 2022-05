Salmonella: il rischio di intossicazione è altissimo con questi prodotti

Ogni anno nell’Unione europea vengono riferiti oltre 90.000 casi di salmonellosi, una malattia che come si può dedurre dalla parola stessa è causata dal batterio della salmonella. Come spiega l’EFSA, il batterio “si trova comunemente nell’intestino di uccelli e mammiferi sani. Il rischio d’infezione nell’uomo è associato al consumo di alimenti

contaminati, per lo più uova e carne di maiale e, in misura minore, carne di pollame.” e aggiungiamo, molto di più. Le conseguenze a cui si va incontro se lo si ingerisce sono febbre, diarrea e crampi addominali.

Salmonella: fate attenzione a questi prodotti

Di questi tempi biscotti, lasagne, vongole e pollo sono un pericolo per la salute dell’essere umano. Attenti a: