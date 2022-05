I prezzi più bassi dell’anno sono solamente da Expert, grazie al volantino attivato proprio in questi giorni, l’azienda sta riuscendo a spingere innumerevoli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, proponendo in alternativa prezzi bassi e convenienti.

Le occasioni attualmente disponibili in negozio, e sul sito ufficiale, spaziano tra le più svariate categorie merceologiche, senza obbligare l’utente a rinunce particolari. E’ bene sapere, ad ogni modo, che la consegna a domicilio potrebbe richiedere il pagamento delle spese di spedizione, a prescindere dall’area di consegna.

Expert: offerte da non credere, ecco i prezzi migliori

Un volantino Expert ricchissimo di soddisfazioni e di offerte è a disposizione degli utenti nel periodo corrente, al suo interno è possibile trovare, ad esempio, la possibilità di ricevere una sedia da gaming Nacon a titolo completamente gratuito. Per ottenerla, ricordiamo essere il suo valore commerciale di 149 euro, sarà necessario solamente acquistare uno dei notebook effettivamente contrassegnati.

Gli sconti disponibili da Expert sono davvero moltissimi ed altrettanto vari tra di loro, non mancano infatti smartphone Android in vendita a meno di 500 euro, come Galaxy S21 FE a 499 euro, ma anche Honor X7, Galaxy A22, Xiaomi Redmi Note 11 o Realme C11, per salire poi verso l’Olimpo della telefonia mobile con sistema operativo iOS.

In questo caso sarà possibile pensare di acquistare un nuovissimo iPhone 13 a soli 899 euro, come anche iPhone 13 Pro Max da 1399 euro, per optare per un modello decisamente più datato ed economico, come l’iPhone 11, il cui prezzo non va oltre i 519 euro. Per approfondire la conoscenza del volantino, scoprite gli sconti a questo indirizzo.