I prezzi sono sempre più bassi da euronics, con l’ultimo volantino gli utenti sono liberissimi di spendere poco o niente nel momento in cui decidono di acquistare un nuovo prodotto di tecnologia generale.

Il risparmio è notevole sui vari acquisti effettuati, a prescindere dalla categoria merceologica o dalla fascia di appartenenza. Coloro che vorranno avvicinarsi al volantino, devono comunque sapere che è possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, in modo da versare il tutto in comode rate fisse mensili, addebitate in automatico sul conto corrente bancario.

Euronics: le offerte sono assurde, ecco gli sconti più interessanti

50 prodotti al 50%, questa è la nuova promozione che Euronics ha pensato di lanciare sull’intero territorio nazionale, applicandola su alcuni dei migliori modelli attualmente in circolazione. Le riduzioni coinvolgono chiaramente un numero elevatissimo di categorie merceologiche, volendo però focalizzare l’attenzione, come al solito del resto, sul mondo degli smartphone, scopriamo quali sono i prodotti più scontati.

In primis troviamo il bellissimo Galaxy S21 FE 5G, oggi disponibile a soli 480 euro, ma anche Galaxy Z Flip3, uno dei foldable più amati, il cui prezzo si aggira sui 749 euro, per scendere verso Galaxy A22 a 189 euro, Galaxy A32 a 229 euro, Motorola Edge 30 a 399 euro, Motorola Moto G22 a 179 euro, Realme 9i a 219 euro, Realme C11 a 119 euro, Wiko Power u20 a 119 euro, Wiko Y62 Plus a 79 euro, Redmi Note 10 Pro a 249 euro, Redmi Note 11 Pro a 349 euro, Redmi 9C a 159 euro e altri ancora.

Una selezione infinita di sconti e di prodotti, consigliamo quindi di scoprire il tutto da vicino, collegandovi qui.