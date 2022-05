Nuovi sconti e prezzi sempre più bassi e convenienti, vi attendono nel periodo da Coop e Ipercoop, garantendo ai vari consumatori un risparmio che difficilmente è possibile trovare altrove sul territorio nazionale.

I prodotti sono acquistabili praticamente ovunque, senza differenze territoriali, alle quali si aggiunge anche la possibilità di accesso tramite il sito ufficiale, il quale permette a tutti gli effetti di ricevere la merce gratuitamente a domicilio, nel momento in cui la spesa complessiva dell’ordine dovesse effettivamente superare i 19 euro.

Le offerte Amazon, e tantissimi codici sconto gratis, sono disponibili in esclusiva su questo canale Telegram.

Coop e Ipercoop: le offerte ed i prezzi del momento

Gli affezionati clienti di Coop e Ipercoop possono godere di incredibili occasioni per risparmiare al massimo, infatti sono disponibili prodotti a prezzi scontatissimi, tra cui troviamo ad esempio l’ottimo Galaxy A53, un top di gamma nascosto alle spalle di un prezzo non troppo elevato. Il modello no brand può difatti essere acquistato con un esborso finale di soli 449 euro.

In alternativa il nostro consiglio è di affidarsi direttamente all’Oppo Find X3 Lite, una delle più valide soluzioni del 2022, sebbene sia in commercio da più di un anno, disponibile a meno di 300 euro. Tutti gli altri prodotti sono generalmente più economici, e vanno a toccare Galaxy A03, Realme C11 o anche Motorola E40. Se incuriositi dalla corrente campagna promozionale, ricordatevi che comunque è possibile visionarla nel dettaglio direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa, in modo da conoscere prima di tutto da vicino i singoli prezzi bassi.