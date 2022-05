Le ultime proposte di Coop e Ipercoop sono veramente assurde ed in grado di invogliare gli utenti a recarsi il prima possibile in negozio per acquistare nuovi smartphone, o comunque prodotti in linea generale.

Il risparmio è di casa ed alla portata di tutti, in quanto gli sconti sono accessibili in ogni negozio, senza differenze territoriali. Per estendere il più possibile l’accessibilità, le aziende hanno giustamente pensato di attivare la campagna anche online sul sito, di conseguenza la merce è acquistabile dal divano di casa propria, con la certezza di riceverla gratis a domicilio, con una spesa superiore ai 19 euro.

Coop e Ipercoop: le offerte sono molto interessanti

Con il volantino Coop e Ipercoop gli utenti si ritrovano a poter acquistare svariati smartphone di fascia media, a prezzi complessivamente accessibili ed accettabili. Uno dei più interessanti è senza dubbio il Samsung Galaxy A53, un prodotto che viene commercializzato al prezzo di 449 euro, ed è indubbiamente da poco stato lanciato sul mercato nazionale, garantendo in egual misura discrete prestazioni generali.

Gli utenti che sono ugualmente interessati alle prestazioni, ma che vogliono risparmiare un pochino, potranno fare affidamento sull’Oppo Find X3 Lite, il cui prezzo comunque non supera i 300 euro, ricordando essere disponibile sul mercato da più di un anno.

In ultimo, sottolineiamo la presenza di svariati altri modelli decisamente economici, quali sono Realme C11, Galaxy A03 o anche Motorola Moto E40.