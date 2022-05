Vodafone non si arrende agli altri operatori nel corso della stagione primaverile e rilancia la sua offerta commerciale. Il gestore inglese deve scontrarsi con molti rivali nel campo della telefonia mobile e soprattutto con Iliad. Per contrastare il provider francese, Vodafone ha deciso di portare in auge ancora una volta la sua tariffa, Special 70 Giga.

Vodafone, in primavera ritorna la tariffa con 70 Giga e prezzi da ribasso

La Special 70 Giga è la migliore ricaricabile del gestore inglese e prevede un pacchetto composto da chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per la connessione di rete. Il costo di questa tariffa sarà di soli 7,99 euro. I clienti che decidono di sottoscrivere questa ricaricabile dovranno aggiungere solo un contributo una tantum dal valore di 10 euro.

Ulteriori vantaggi sono garantiti agli abbonati che scelgono la Special 70 Giga di Vodafone. Come noto, infatti, il provider propone a tutti gli utenti anche costi bloccati almeno durante il primo semestre. Ciò significa che non saranno possibili rimodulazioni né sui prezzi, né sulle soglie di consumo, almeno durante i primi sei mesi dalla sottoscrizione della SIM.

Gli abbonati che sono interessati all’attivazione di questa ricaricabile dovranno effettuare la richiesta di attivazione presso uno dei punti vendita ufficiali del gestore in Italia. La portabilità del numero e della rete mobile da TIM, WindTre o anche Iliad rappresenta un’operazione fondamentale per la sottoscrizione della tariffa. Per la portabilità saranno necessari i classici tre giorni lavorativi.