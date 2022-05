NapBot, una potente app di monitoraggio del sonno di terze parti per Apple Watch, sta ricevendo oggi un importante aggiornamento, secondo la società. Ora l’app abilita l’analisi delle apnee notturne, che è un disturbo del sonno in cui pause respiratorie o periodi di respirazione superficiale si verificano più frequentemente del solito durante il sonno.

Nello specifico, secondo il creatore di NapBot, quando Sleep Focus è attivato, l’app seleziona la misurazione della frequenza respiratoria di Apple Watch e utilizza questi dati per comprendere e analizzare l’apnea notturna dell’utente.

NapBot è disponibile gratuitamente su Apple Store

Apple Watch calcola i respiri degli utenti al minuto durante il sonno, nota anche come frequenza respiratoria durante il sonno, e utilizza queste informazioni per fornire un quadro più completo della loro salute generale. È fondamentale diagnosticare l’apnea notturna perché il disturbo interferisce con i normali schemi del sonno. A parte questo, le persone colpite possono provare sonnolenza o affaticamento durante il giorno.

NapBot è già una delle applicazioni di monitoraggio del sonno più complete disponibili per Apple Watch e iPhone e migliorerà solo. Oltre alla nuova analisi delle apnee notturne, fornisce anche un analisi dettaglia delle fasi del sonno profondo e leggero, viene misurata l’esposizione al suono ambientale per determinare in che modo influisce sulla qualità del sonno e riporta un grafico della frequenza cardiaca durante il sonno.

Gli utenti di NapBot Pro possono inoltre accedere alla cronologia del sonno e alle tendenze del sonno, che sono disponibili solo per gli utenti Pro. NapBot è un’app gratuita che può essere scaricata dall’Apple App Store. È disponibile una prova gratuita di 7 giorni prima che un abbonamento a NapBot Pro venga acquistato per 1 dollaro al mese o 10 dollari all’anno.